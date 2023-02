Nintendo kondigde vorige week een Expansion Pass aan voor Splatoon 3. Deze bestaat uit twee ‘waves’ aan contentpakketten en de eerste zal eind deze maand beschikbaar worden gesteld.

Nintendo heeft nu via Twitter laten weten dat op 28 februari de eerste wave van de Expansion Pass zal worden uitgegeven. Deze zal in ieder geval de HUB-locatie ‘Inkopolis’ met zich meebrengen en de Squid Sisters zijn weer van de partij. Welke content er nog meer meekomt is nog niet bekend.

De tweede wave van de Expansion Pass bevat een nieuwe singleplayer campagne en die zal later dit jaar verschijnen.