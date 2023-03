De reboot van Saints Row heeft vooralsnog niet super gepresteerd, zo heeft ook de Embracer Group aangegeven. Desalniettemin is Volition erop gebrand om er toch nog wat van te maken en gaan er dit jaar nog significante updates en uitbreidingen uitgerold worden.

In de onderstaande, geĆ¼pdatete roadmap heeft de ontwikkelaar aangegeven wat er precies op stapel staat. Men trapt in april af met een gratis cosmetisch pakket dat in het teken staat van Dead Island 2, de game die dezelfde maand gelanceerd wordt. In mei volgt de eerste uitbreiding – The Heist and the Hazardous – en wederom een gratis update die onder andere een nieuw district toevoegt, samen met een fotomodus en aanpassingen aan de combat.

Ook in juli en augustus komen er wederom uitbreidingen aan bod, respectievelijk Doc Ketchum’s Murder Circus en een nog titelloze campagne, en mogen spelers in dezelfde maanden gratis updates verwachten, die “nieuwe features en verbeteringen” zullen bevatten.