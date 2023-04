De Saints Row reboot van vorig jaar had de franchise weer op de kaart moeten zetten, maar helemaal vlekkeloos is dat niet verlopen. De game kende simpelweg teveel tekortkomingen om echt tot een topper bestempeld te worden, al moeten we zeggen dat wij wel veel plezier hadden met de titel.

Ondanks de nodige kritieken op de game heeft de ontwikkelaar reeds meermaals aangegeven te werken aan verbeteringen en uitbreidingen. Zo mogen we later dit jaar nieuwe content verwachten en daar krijgen we nu een eerste indruk van. Zo staat voor mei een uitbreiding van de speelwereld op het programma, geheel gratis voor alle spelers.

Het gaat hier om Sunshine Springs, wat een nieuw gebied is om te verkennen. Tegelijkertijd verschijnt er ook een betaalde uitbreiding, die zich ongetwijfeld richt op nieuwe content die in dit nieuwe gebied gesitueerd is. Veel weten we nog niet, maar de onderstaande trailer toont meer van het nieuwe gebied.