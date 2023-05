The Lord of the Rings: Gollum is al meer dan een maand geleden goud gegaan, de game ligt pas aankomende week in de winkels. Om het wachten wat draaglijker te maken heeft Daedalic Entertainment een nieuwe video vrijgegeven.

De ontwikkelaar gunt je met de video een kijkje achter de schermen van The Lord of the Rings: Gollum. Zo kom je onder andere te weten waarom ze juist voor Gollum hebben gekozen om een hele game omheen te bouwen, en meer. Bekijk de video hieronder zeker even om er meer over te ontdekken.