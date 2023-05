De System Shock remake van Nightdive Studios is eerder deze maand goud gegaan, net op tijd voor de release op 30 mei. Om de aankomende lancering te vieren heeft de ontwikkelaar een launch trailer uitgebracht.

De trailer bestaat uit veel korte segmenten gameplay en laat de grafische verbeteringen in het Citadel ruimtestation duidelijk zien. Spelers van het origineel zullen ongetwijfeld snel veel locaties en vijanden in deze trailer herkennen.

De System Shock remake is vanaf 30 mei beschikbaar op pc. De console versies van System Shock zijn momenteel wel in ontwikkeling, maar het is nog even wachten op een releasedatum. Je kunt de launch trailer hieronder bekijken.