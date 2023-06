Jason Schreier van Bloomberg heeft een artikel gepubliceerd waarin een kijkje achter de schermen van de ontwikkeling van Redfall wordt gegeven. Hierin wordt min of meer bevestigd wat Nando en ik al vermoedden tijdens het schrijven van onze Redfall review. In het kort komt het erop neer dat Arkane Austin is gedwongen om de game op deze manier te maken. De studio had er absoluut geen zin in, maar het blijkt dat uitgever Bethesda Softworks hun interne studio’s flink heeft ‘aangemoedigd’ om microtransacties en live service elementen aan games toe te voegen. Dat verklaart gelijk waarom we niet direct een opvolger kregen op Wolfenstein: The New Colossus, maar met het verschrikkelijke Wolfenstein: Youngblood werden opgescheept. Een game die precies alles deed, waar geen enkele fan om had gevraagd.

Nu ben ik zelf altijd een fan geweest van de games die door de studio’s van Bethesda Softworks zijn gemaakt. Ik heb genoten van titels zoals Dishonored, DOOM, Prey, The Evil Within en Wolfenstein. Echter ben ik nooit een fan van de uitgever geweest. Het is namelijk een bedrijf met een lange twijfelachtige geschiedenis gevuld met controverses en rechtszaken. Ik zal ze nooit vergeven dat door hun mislukte vijandige overname van Human Head Studios we nooit Prey 2 hebben gekregen. Die vijandige overname lukte jaren later alsnog ten koste van Rune 2. Overigens is Arkane zelf ook op een erg discutabele manier gekocht. De studio werd daarna gedwongen om hun geweldige sci-fi game Prey te noemen en de duw naar live service games is vermoedelijk de reden van het vertrek van studio oprichter Raphaël Colantonio.

Indien je nieuwsgierig bent, loont het zeker de moeite om eens in de donkere geschiedenis van Bethesda Softworks te duiken. Ik was dan ook erg blij toen Microsoft de uitgever had gekocht. Het was immers al jaren duidelijk dat de bezem er echt flink doorheen moet. Na de negatieve reacties op de brakke release van Redfall gaf Xbox-topman Phil Spencer aan, dat Microsoft misschien tekort is geschoten met hun betrokkenheid na de overname van Bethesda. Er is overduidelijk geen sprake van toezicht geweest en hoewel Bethesda Softworks onafhankelijk van Microsoft opereert, is nu het moment om je af te vragen of dit überhaupt wel een goed idee is. Phil Spencer beweert dat Microsoft wel meer betrokken is bij de ontwikkeling van Starfield, maar tot dusver hebben we (nog) niet de indruk dat de titel een gegarandeerd succes wordt.

Nando heeft al eerder een stuk geschreven over waarom Microsoft een duim nodig heeft. Daar sluit ik mij bij aan, met de toevoeging dat Bethesda Softworks niet alleen een duim, maar ook een bezem nodig heeft. Dit alles brengt ons bij de stelling van deze week: moet Microsoft schoon schip maken bij het management van Bethesda Softworks? Wacht je liever Starfield af om te zien hoe dat uitpakt of vind je het allemaal prima zo en moet Bethesda Softworks onafhankelijk verder blijven gaan? Wellicht hebben jullie hele andere ideeën. We horen het graag, maar hou het natuurlijk wel netjes! Tot slot, dit gaat niet om de concurrentiestrijd tussen Microsoft en Sony. Die discussie hoeft dus niet in de reacties gevoerd te worden.