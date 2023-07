In een interview met Gamingbolt heeft Alone in the Dark ontwikkelaar Pisces Interactive onthuld dat het doorspelen van de campagne met één van de twee protagonisten in de game zo’n 6 tot 10 uur in beslag zal nemen.

Het bedrijf hoopt dat spelers met beide protagonisten spelen om zo het volledige verhaal te ervaren. Daarnaast liet de ontwikkelaar ook weten dat het toegewijd is aan de franchise en dat ze graag zouden willen kijken naar een vervolg op de reboot.

“We target a playtime of 6-10 hours for one campaign. For the full story experience, we would expect players to play the game at least twice.”

“We’re excited to bring back Alone in the Dark with the attention the franchise deserves and are eager to know what old and new fans think of our attempt. We’re commited to the franchise in the long run and will be happy to explore if further if audience reception stays as positive as we have been experiencing since the announcement.