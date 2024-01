De games van 2024 – Skull and Bones – We hebben even opgezocht hoe heftig het eraan toe gaat in de wateren van Skull and Bones. Eens aangekondigd in 2017 was Skull and Bones een veelbelovende piraten game, geïnspireerd door Assassin’s Creed IV: Black Flag. In 2018 werd de game uitgesteld, echter met de belofte te streven naar een open wereld, waarin jij je als een echte piraat kan wanen, bomvol allerlei leuke verhalen. Vol goede moed schreven wij in 2019 nog een korte ‘De game van’ over Skull and Bones, want ja, de verwachting was dat de game dat jaar uitkwam. Ware het niet dat we in 2020 ook een ‘De games van’ schreven over Skull and Bones! Inmiddels is het bijna 2024.

Skull and Bones – Weet je wat het is, soms is het beter om een game een zeemansgraf te geven, oftewel een game te laten rusten, wat we nog in 2021 schreven. Er is echt wat aan de hand bij Ubisoft als je een project als dit zo laat escaleren qua ontwikkeling. Maar eerlijk, wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe tof de game op papier klinkt. Met een eigen gemaakte piraat ga je de zee op om Jan en alleman te beroven en je meert aan als de rum op je schip op is. Supertof, maar in dit geval lijkt het alsof Ubisoft te diep in het glaasje heeft gekeken en nooit meer van land is afgegaan: “Why is the rum gone’? Ik denk dat de gameplay beelden voor zich spreken… Voor de goede orde kun je deze hieronder nog bekijken, puur ter leedvermaak.

Op de gamescom van 2022 hebben wij de game na een hele lange tijd op de eerste rang kunnen bewonderen. Het waren destijds werkelijk afschuwelijke beelden, maar het was vooral het ongeloof dat heerste; Skull and Bones stond er na zoveel jaren ontwikkelen gewoon niet goed voor. Dus ja, het was dan ook te verwachten dat de game weer werd uitgesteld en dat gebeurde in 2023 nogmaals. Een waslijst met zaken moest immers aangepakt worden: animaties, quests, slechte performance, er was echt een hoop dat onder handen genomen moest worden. Het lijkt bijna alsof het beter was om gewoon met een schone lei te beginnen.

Voorlopige verwachting: Het laatste bericht dat we hebben ontvangen is dat Skull and Bones op 16 februari uitkomt. Dit schip is al veel te lang op ramkoers en eigenlijk moet Ubisoft de eer aan zichzelf houden en de stekker uit het project trekken. Soms komt een project simpelweg niet van de grond (zoals Scalebound) en moet je accepteren wat het is. Wanneer Skull and Bones te water gelaten wordt, betwijfelen we of het nog met de standaard mee kan. Maar laten we de doop van het schip afwachten om te zien wat het wordt. Even alle gekheid op een stokje, het is duidelijk dat we er veel te lang op hebben moeten wachten, maar de meer recente gameplay zag er best degelijk uit. Dus we houden hoop dat het toch nog wat wordt, wat we over dik een maand zullen ontdekken.