Konami heeft heel wat goed te maken met eFootball 2022. De game kampt met technische problemen en qua content is het meer een demo dan een volwaardige titel. De – uitgestelde– eerste patch zou begin november uitkomen en Konami gaat zich hieraan houden.

Morgen zullen we kunnen zien in hoeverre eFootball 2022 beter is geworden, want dan zal de eerste patch beschikbaar worden gesteld. De Japanse uitgever/ontwikkelaar laat weten dat deze geen nieuwe content zal toevoegen, maar zich zal focussen op het oplossen van bugs.

Op de dag dat de patch voor eFootball 2022 beschikbaar wordt gesteld, zal Konami laten weten welke bugs er precies zijn aangepakt.