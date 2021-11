Back 4 Blood is nu ruim een maand op de markt en wist ondanks wat gebreken toch prima te scoren. Ontwikkelaar Turtle Rock Studios luistert ook goed naar de community en maakt heel wat aanpassingen om hen zo tevreden mogelijk te houden.

De nieuwste verbetering waaraan gewerkt wordt, is die van de moeilijkheidsgraad. Back 4 Blood was schijnbaar nog steeds een stuk moeilijker dan de intentie was en dit werd bij een eerdere patch ook bijgewerkt. Jammer genoeg is het beoogde resultaat nog steeds niet behaald, dus gaat Turtle Rock Studios verder met het corrigeren van de – nog steeds – zeer netelige moeilijkheidsgraad.

“Sometimes a bit of difficulty can add a lot of replayability, but as of right now there are issues and bugs we’ve encountered in development that are making it far more difficult than intended,”

Het gaat hier dan voornamelijk over de spawnrate van gemuteerde Ridden, traumaschade, damage of time zoals zuur van de Retches en meer. Gelukkig is dit al een heel stuk minder, want op bepaalde (vooral krappe) plekken was dit zeer belemmerend. Dit was voornamelijk een probleem op hogere moeilijkheidsgraden om mee te beginnen. Gelukkig is er tot die tijd nog zoiets als ‘easy mode’…