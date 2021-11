Iedereen die de laatste twee weken het gamenieuws een beetje heeft gevolgd, zal het niet ontgaan zijn dat er veel te doen is rondom Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Deze bundel van opgepoetste versies van GTA III, GTA: Vice City en GTA: San Andreas is in niet al te beste staat uitgebracht, zoals wij ook in onze Special aangaven. Daarnaast waren er al helemaal grote problemen met de pc-versie, die enkele dagen niet te koop en onspeelbaar was.

In een open brief heeft Rockstar Games nu voor het eerst uitgebreid gereageerd op alle problemen met GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. De studio begint de verklaring met het aanbieden van excuses aan iedereen die problemen heeft ondervonden met de games. Rockstar weet dat deze iconische games een speciaal plekje in het hart van veel gamers hebben en erkent dat deze nieuwe uitgaves de game geen eer aan doen.

Rockstar zegt aan meerdere updates te werken die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de kwaliteit een niveau bereikt dat je zou mogen verwachten. De eerste update voor GTA: The Trilogy – The Definitive Edition verschijnt ergens in de komende dagen, aldus de studio. Het is nog onduidelijk wat deze update precies aan verbeteringen en fixes bevat, dus dat is nog even afwachten.

Verder komt Rockstar ook met een compensatie voor pc-spelers, die dus nog veel meer problemen hadden met GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. De originele versies van GTA III, GTA: Vice City en GTA: San Andreas waren voor de release uit alle digitale winkels gehaald, maar Rockstar zal de drie originele versies voor de pc binnenkort weer opnieuw aanbieden in de Rockstar Store. Dit gebeurt in de vorm van een bundel van de drie titels. Vooralsnog lijkt het erop dat de originele versies niet opnieuw zullen worden aangeboden op consoles.

Daarnaast laat Rockstar weten dat alle bezitters van de pc-versie van GTA: The Trilogy – The Definitive Edition ter compensatie de drie originele games gratis zullen ontvangen. Binnenkort kunnen bezitters van de pc-versie deze game in hun Rockstar Games Launcher bibliotheek verwachten.

Tot slot doet de studio nog een oproep aan iedereen. Ontwikkelaars van GTA: The Trilogy – The Definitive Edition krijgen op social media namelijk te maken met intimidatie en Rockstar verzoekt iedereen hiermee op te houden.