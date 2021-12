Special | De 8 best beoordeelde games op PlaySense in 2021 – Het jaar 2021 was net zoals 2020 behoorlijk merkwaardig in maatschappelijke zin. Daarnaast was het qua releases niet het meest drukke jaar, dit vanwege de omschakeling van last- naar current-gen. Dit betekent natuurlijk niet dat er geen mooie games zijn verschenen, want er zijn wel degelijk toppers in 2021 uitgekomen. Net zoals elk ander jaar kijken we naar de best beoordeelde games van het afgelopen jaar op PlaySense.

Dit keer kiezen we voor een top 8 van titels, die je hieronder op een rijtje vindt. Een paar games wisten in 2021 haast perfectie te benaderen en kregen dan ook een topscore in de vorm van een 9.5. Games die dit lijstje niet gehaald hebben, maar wel een vermelding waard zijn, zijn: Hitman III, Persona 5 Strikers, Scarlet Nexus, The Legend of Zelda: Skyward Sword, Tales of Arise, Kena: Bridge of Spirits, House of Ashes, Age of Empires IV en Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.

#8 – Resident Evil 8: Village

“Resident Evil 8: Village maakt in de eerste plaats indruk met een vaak verrassend verhaal, dat tegelijk trots terugblikt en het beste doet vermoeden voor de toekomst. Op vlak van gameplay krijgen we een ware best of voorgeschoteld, met alle horror, combat en exploratie die we van de franchise gewend zijn. Veel gevarieerder dan dit worden horrorgames niet. Dat alles wordt ook nog eens op een indrukwekkende wijze gepresenteerd. De prachtige panorama’s en het overvloed aan detail trekken je de game in. Het uitstekende geluid doet op momenten je nekharen recht overeind staan. Resident Evil 8: Village grijpt je bij je keel en laat je niet meer los. Daar doen wat grafische oneffenheden weinig tot geen afbreuk aan. Dit is hoe je een jubileum van een kwart eeuw op gepaste wijze viert. Wij zeggen proost en geniet ervan!”

Check hier de Resident Evil 8: Village review

#7 – Guilty Gear -Strive-

“Guilty Gear -Strive- is een frisse wind binnen de franchise en werkt dat op een zeer goede manier uit. We bekennen dat het in het begin erg wennen was door de veranderingen die Arc System Works heeft toegepast op de franchise, maar als je je verdiept in de gameplay, merk je hoe goed het allemaal werkt. Het is ook gewoon ontzettend leuk en verslavend om -Strive- te spelen, omdat de gameplay je uitnodigt om veel uit te proberen. De balans is daarmee mooi gevonden om aantrekkelijk te zijn voor oude en nieuwe fans. Qua content is er ook genoeg uit te halen, dus dat zit helemaal snor. Het verhaal is iets wat uiterst vermakelijk is om te aanschouwen, maar uiteindelijk is de ziel van de game het online gedeelte. Het onlinesysteem is wat wankelig, wat erg jammer is, maar eenmaal in een potje is er niks aan de hand en loopt het als een trein. Guilty Gear -Strive- is een zeer genietbare en goed uitziende fighting game waar je een hoop uurtjes in kwijt kan.”

Check hier de Guilty Gear -Strive- review

#6 – Returnal

“Housemarque doet met Returnal een poging om het doorgaans ‘indie genre’ van rogue-lites te versmelten met een AAA-presentatie, en we kunnen niks anders concluderen dan dat ze daar op waanzinnige wijze in geslaagd zijn. Returnal is namelijk vanaf de eerste minuut een bikkelharde shooter die je al doende de werelden van Atropos leert overwinnen én je weet mee te slepen in Selene’s zeer persoonlijke verhaal. Een fantastische integratie van de DualSense controller en fenomenaal audiodesign brengen de beleving naar een nóg hoger niveau, en los van de framedrops zit de game op visueel gebied piekfijn in elkaar. Is Housemarque’s eerste uitstapje in AAA-games de volle pond waard? Wat mij betreft wel, want Returnal is niet alleen een frisse wind in Sony’s ‘gebruikelijke’ portfolio aan games, maar het predikt ook apetrots dat gameplay heer en meester is binnen ons prachtige medium én voegt meteen de daad bij het woord. Alsjeblieft Sony, we zitten op onze knieën; lijf deze maffe jongens zo snel mogelijk in!”

Check hier de Returnal review

#5 – Lost Judgment

“Een vervolg zoals het hoort. Geef de mensen meer van wat ze vet vonden aan Judgment, maar werk het allemaal nog net wat beter uit en plak er een verhaal aan vast wat minstens zo interessant is als het origineel. Het is leuk om per game van Ryu Ga Gotoku Studio de vooruitgang te zien. Als je Lost Judgment nu langs bijvoorbeeld Yakuza Kiwami legt, zie je van hoe ver ze zijn gekomen. De nieuwe gadgets zijn leuk bedacht en ook heeft Detective Dog zeker een plaatsje in ons hart verovert. De enige kanttekening die wij hebben is dat de Dragon Engine wel zijn beste tijd gehad heeft, dus we hopen met een volgende game dat daar wat verbetering in zal zitten. Afgezien daarvan is Lost Judgment gewoon een geweldige game waar de makers absoluut trots op mogen zijn en waar menig gamer weer erg veel plezier aan zal beleven.”

Check hier de Lost Judgment review

#4 – Hades

“Hades wist indruk te maken op pc en doet dat nu ook op consoles. Deze enorm verslavende roguelite brengt de Griekse mythologie op een entertainende en vaak hilarische manier, die ons geen seconde heeft verveeld. De helse ontsnappingstocht van Zagreus uit de onderwereld verloopt niet zonder slag of stoot, want sterven is nu eenmaal een essentieel deel van het plezier. Elke run zorgt ervoor dat je nieuwe gesprekken kunt aangaan met een kleurrijke cast van fantastisch uitgewerkte personages. Ook is er duidelijke progressie zichtbaar tussen de verschillende runs door, in de vorm van upgrades voor wapens, je personage én je band met andere personages. Hades is hierdoor enorm diepgaand, maar doordat vele functies pas mettertijd worden vrijgespeeld, heb je nooit het gevoel dat je verdrinkt in overdadigheid. Je tocht door enkele gevarieerde en visueel mooie werelden heen is episch, mede mogelijk gemaakt door vlotte combat, een knallende soundtrack, tactisch inzicht en een hele hoop variatie in speelstijlen. Als je enigszins geïnteresseerd bent in het genre en je hebt deze game nog niet eerder uitgetest, dan is Hades op je console een ware must-play, zeker gezien de game een zachte prijs van €24,99 heeft.”

Check hier de Hades review

#3 – It Takes Two

“It Takes Two is tot zover een van de beste coöp games die we ooit gespeeld hebben. De creativiteit spat er vanaf en het avontuur is dankzij de mix van allerlei elementen, locaties en situaties ontzettend vermakelijk. Het speelt heerlijk weg en de variatie in omgevingen doen de game goed gezien het voor een goed verrassingseffect zorgt, en dat keer op keer. Ook de presentatie is subliem met haarscherpe graphics die ontzettend kleurrijk zijn en dat aangevuld met een heerlijke soundtrack die naadloos op alles aansluit. De game kent wel wat kleine schoonheidsfoutjes, maar dat is allemaal zo minimaal dat het zowat te verwaarlozen valt. Dankzij de Friends Pass is een eenmalige aanschaf voldoende en we kunnen iedereen deze platformer aanraden. It Takes Two is een absolute topper die je gespeeld moet hebben!”

Check hier de It Takes Two review

#2 – Forza Horizon 5

“Je leest het al, er is meer dan genoeg om over Forza Horizon 5 te vertellen en we zouden nog uren door kunnen gaan. Net zoals de Festivals in Mexico is Horizon 5 een viering van de auto. De map is uitgebreid en gevarieerd en we kunnen hetzelfde zeggen over de verschillende evenementen. Een fantastische en stabiele audiovisuele presentatie spant de kroon en de auto’s zijn hier de sterren van de show, die bol staan van de details en ieder uniek aanvoelen én klinken. De geniepige AI (op een hogere moeilijkheidsgraad) geeft je soms het gevoel dat je bij de start al met 1-0 achterstaat, maar dat is met een goede dosis volharding te overwinnen. Completeer dit geheel met een gezonde dosis customisatie en leuke multiplayer modi en je hebt een recept voor een waanzinnige racer waar je enorm veel uurtjes in kunt steken, in ieder geval totdat Turn 10 klaar is met de nieuwe Forza Motorsport.”

Check hier de Forza Horizon 5 review

#1 – Metroid Dread

“Je merkt het waarschijnlijk al, maar de Metroid franchise is weer terug en ditmaal sterker en beter dan ooit. Wat MercurySteam hier heeft neergezet is fenomenaal. Het getuigt van een knap staaltje game design. Het level design is uitmuntend, de pacing is perfect, de game speelt als een droom, de gevarieerde baasgevechten zijn ontzettend tof, de verschillende gebieden zijn een genot om te zien en als klap op de vuurpijl is het verhaal ook nog eens de moeite waard om te volgen. Samus Aran is ontzettend cool en van begin tot eind wil je eigenlijk alles van de game zien. Dat de game wat moeilijker is vinden wij niet meer dan juist, gezien je gevoel bij overwinning erg veel voldoening geeft. Helaas kan je hier en daar een kleine performance dip ervaren, maar in het grotere geheel valt dit te excuseren. Metroid Dread is bij uitstek een van de coolste Metroid games en wederom een hoogtepunt voor de Nintendo Switch.”

Check hier de Metroid Dread review