De originele gameplay onderdelen van Rainbow Six Extraction – In een eerder artikel hebben we benadrukt dat samenwerken in Rainbow Six Extraction van essentieel belang is. Hetzij de juiste tactieken met elkaar afspreken, goed communiceren en de maps door en door kennen, om zo effectief tegen de Archeaens te kunnen strijden. Dit zijn enkele elementen die op een bepaalde manier zijn overgenomen van Rainbow Six Siege. Extraction is ook een spin-off van de eerder genoemde game en heeft daarom erg veel overeenkomsten. Maar Rainbow Six Extraction heeft ook genoeg in huis om anders te zijn dan Rainbow Six Siege. Enkele overeenkomsten en verschillen zullen we in dit artikel bespreken. Ben je een bekende met Rainbow Six Siege, dan zullen bepaalde aspecten als muziek in de oren klinken, maar ben je een nieuwkomer, dan is enige uitleg en toelichting geen overbodige luxe.

De opzet is anders

Het allergrootste verschil met Rainbow Six Siege is je vijand. Dit keer geen tegenstanders van vlees en bloed in een potje online in Chalet of Café Dostejovsky. Nee, dit keer moet je in Rainbow Six Extraction het opnemen tegen de Archeaens. De aliens, of het virusgespuis, zijn er in grote getale en jij moet deze tot een halt roepen. Je aanpak zal in kern hetzelfde blijven: rustig en zorgvuldig te werk gaan, bewust zijn van de omgeving, samenwerken met je teammaten en tactisch je technische snufjes inzetten. De toepassing is alleen volledig anders dan je gewend bent. De Archeaens zijn soms erg passief in gedrag en dan kan je gebruikmaken van stealth, maar in andere gevallen komen zij met hordes op je af.

Ook de opdrachten die je dient te voltooien zijn andere soort handelingen die je gewend bent van Rainbow Six Siege. Een bom plaatsen of een gegijzelde bevrijden is niet meer als enige aan de orde van de dag. Er zijn zoveel verschillende zaken die je moet zien te volbrengen, dat zelfs de meest doorgewinterde Rainbow Six Siege spelers hun draai erin moeten zien te vinden. De uitdaging is groot, omdat dezelfde hardcore afstraffingen van Siege ook in deze game van toepassing zijn. Denk aan friendly fire, waarbij je health met de geringste schade drastisch punten verliest, maar ook het feit dat als je een missie niet overleeft, je Operator in het level achterblijft. Deze wordt dan in je roster als MIA bestempeld en je dient deze Operator dan met een reddingsactie terug te halen, wat een extra motivatie vormt om zorgvuldig elke missie te volbrengen.

Het voelt als iets anders

Het tempo, en vooral de mindset, is toch wel anders te noemen ten op zichte van Rainbow Six Siege. Je bent op grotere maps, de vijanden zijn er in een grotere hoeveelheid en ook je teamcompositie is anders. Je bent een kleiner team en daarmee heb je qua vaardigheden ook minder tot je beschikking dan in Siege. Maar dat wil niet zeggen dat je daarom minder sterk bent als team. Je Operators kunnen in Extraction XP-punten krijgen na het afronden van een missie om zo meer voordeel op te bouwen. Je vaardigheden worden verbeterd naarmate je levelt, maar ook andere aspecten dragen eraan bij om steevast te investeren in een Operator. Het is daarom ook verstandig om een paar Operators uit te kiezen en deze volledig te levelen. Heb je een mooie compositie voor jezelf? Dan kan je dit team stuk voor stuk uitbreiden door steeds meer Operators te levelen.

Want je zult waarschijnlijk denken: kan je niet gewoon een Operator steevast gebruiken. Ja en nee. De voorwaarde is dat je dan altijd heelhuids een missie moet voltooien. Als jij het onderspit delft, en een van je teammaten weet je niet te redden, dan ben jij die Operator de volgende keer kwijt. MIA dus, en deze zul je terug moeten halen, zoals eerder omschreven. Het is dus niet zo dat je even een leveltje kan spelen voor een leuk potje aliens knallen. Je wordt dan flink afgestraft. Hier komen we terug op het punt zorgvuldig de verschillende opdrachten in de missies te voltooien, anders zit je met een beperkte keuze in Operators bij het selectiescherm.

Ben je goed voorbereid? Dan kan je je wagen aan het Maelstrom Protocol. Zie dit maar als een soort raid in Rainbow Six Extraction, waarin je alle soorten opdrachten van de game aan een stuk door moet af zien te ronden. Een lange zit, vol spanning en voorzichtigheid. Het is toch wel de ultieme uitdaging om te kijken of je alle kneepjes van het (Extraction) vak doorhebt. Hier werk je je uiteindelijk ook naartoe en het is belangrijk om met een goed team alles uit de kast te trekken om dit onderdeel van de game tot een succes te brengen. Rainbow Six Extraction is vanaf 20 januari beschikbaar voor de Xbox consoles, PlayStation 4 & 5 en uiteraard ook op de pc. Zoek je kameraden om mee te spelen? Dan kan de Buddy Pass misschien een uitkomst bieden.

