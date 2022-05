Nadat Marvel’s Midnight Suns eerder deze maand al een beoordeling kreeg in Australïe, is het spel nu ook aan de beurt in Zuid-Korea. Zuid-Korea’s Game Rating and Administration Committee ( GRAC ) heeft het spel nu namelijk ook beoordeeld.

Marvel’s Midnight Suns is nog niet voorzien van een releasedatum, maar nu dat het spel in zo’n korte tijd twee ratings heeft ontvangen, lijkt het erop dat de release aanstaande is. De aankondiging zullen we hoogstwaarschijnlijk begin juni kunnen verwachten tijdens de Summer Games Fest Showcase.

Marvel’s Midnight Suns komt uit op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Mocht je nog niets weten over het spel, bekijk dan zeker even de Midnight Suns aankondigingstrailer.