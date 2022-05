We weten al bijna twee jaar van het bestaan van Stray af, maar de game ligt nog steeds niet in de winkels. Vorige maand werd er wel een ‘release window’ bekendgemaakt en nu is wellicht ook de releasedatum bekend.

Begin april werd de PlayStation-exclusive voorzien van een leeftijdscategorie in Zuid-Korea. Tegen het eind van diezelfde maand volgde Australië met een classificering. Het kon dan ook niet anders dan dat Stray niet al te lang meer op zich zou laten wachten. Sony liet niet lang daarna via een video weten dat het spel deze zomer zal verschijnen.

PlayStation Game Size heeft nu in de PlayStation database ontdekt dat er een releasedatum aan Stray vastzit en dat is 19 juli 2022. Dit valt inderdaad in de zomer, dus het is goed mogelijk dat deze datum klopt. Er is natuurlijk ook kans dat het gaat om een placeholder.

Waarschijnlijk hoeven we niet lang te gissen of de gelekte datum klopt. Voor aanstaande donderdag staat er namelijk een nieuwe State of Play op het programma. De kans is groot dat daar de releasedatum van Stray officieel bekend zal worden gemaakt.