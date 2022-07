Aangezien Saints Row inmiddels goud is gegaan, begint de marketing van de game ook flink toe te nemen. Vorige week liet een uitgebreide Saints Row gameplay video de diverse activiteiten in de open wereld zien en vandaag komen daar twee nieuwe video’s bij. De eerste is van IGN en die laat de eerste vijftien minuten gameplay zien.

Daar blijft het echter niet bij, want ook GameInformer heeft de game gespeeld en op hun YouTube-kanaal staat nu een video van vijftien minuten met heel wat nieuwe gameplay fragmenten.

Onze eigen Lennard is inmiddels met de game in de weer geweest en zijn Saints Row preview lees je op de site. Je zult echter nog even een maandje geduld moeten hebben. Saints Row komt namelijk op 23 augustus voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc uit.