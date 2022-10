Need for Speed: Unbound verschijnt op 2 december voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game werd eerder deze week officieel aangekondigd en dat is vrij laat gezien de release niet al te lang meer op zich laat wachten. Het voordeel is echter dat we in één keer veel informatie krijgen.

Vanzelfsprekend is de racegame voorzien van een mooie collectie auto’s en via de website van de game heeft uitgever EA nu bekendgemaakt wat we mogen verwachten. Need for Speed: Unbound bevat vanaf de release maar liefst 143 verschillende bolides. Niet gek, toch?

Het volledige overzicht met auto’s is als volgt: