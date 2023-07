Rond Halloween van dit jaar kunnen horrorliefhebbers zich bezighouden met de reboot van Alone in the Dark. Ontwikkelaar Pisces Interactive heeft ons de laatste tijd al best veel info over de game gegeven (zo weten we nu dat het spel twee campagnes zal hebben) én er is zelfs een gratis proloog die nu al te spelen is. In een interview met Gaming Bolt had de ontwikkelaar het nu over de grafische opties.

Zoals vele current-gen titels zal Alone in the Dark twee opties hebben: graphics en performance. Die eerste geeft je een framerate van 30 fps met een 4K-resolutie, waar de tweede optie mikt op 60 fps, maar dan met een variabele resolutie. De native resolutie voor de performance modus werd niet vermeld, ook is nu nog niet duidelijk hoe de Xbox Series S in dit plaatje past.

Alone in the Dark verschijnt op 25 oktober voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.