Bijna iedere gamer heeft wel last van een (flinke) backlog, maar dat maakt het juist des te leuker om even terug te kijken op het jaar en te zien welke games je wél hebt kunnen uitspelen. Dat is precies wat HowLongtoBeat heeft gedaan en op Twitter deelde men de resultaten.

Het blijkt dat Capcom zeer goede zaken heeft gedaan, want hun horrortitel Resident Evil 8: Village is volgens de website de meest uitgespeelde game van 2021. Nintendo en PlayStation completeren de top drie met respectievelijk Metroid Dread en Ratchet & Clink: Rift Apart. Verder staan onder andere GOTY-winnaar It Takes Two en NieR Replicant ver. 1.22474487139… in de lijst.

Dan is het natuurlijk ook interessant om te kijken welke games het minst uitgespeeld zijn en daar zijn er zelfs twee van. Eén lijst kijkt naar de totale hoeveelheid spelers die een game hebben laten vallen, die lijst bevat onder andere het pittige Returnal. De tweede lijst kijkt juist naar het percentage spelers: daarin zien we The Ascent en Biomutant terugkeren.

Most Completed Games of 2021 pic.twitter.com/Kp1LF91aPN — HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 17, 2021

Most Retired Games of 2021 pic.twitter.com/l0wgNqF6AL — HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 16, 2021

https://twitter.com/HowLongToBeat/status/1471958727536357377?s=20