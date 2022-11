Nadat de modus al kort beschikbaar was op de PlayStation 5, heeft EA nu officieel de gratis toevoegingen voor FIFA 23 aangekondigd ter ere van het wereldkampioenschap later dit jaar: de World Cup update.

De gratis update geeft spelers de mogelijkheid om het grote vierjaarlijkse toernooi na te spelen of aan te passen naar wens door bijvoorbeeld de groepsindelingen te veranderen. Dat is niet alles, zo zullen er voor Ultimate Team speciale ‘World Cup Heroes’ kaartjes te verkrijgen zijn tijdens de ‘World Cup Path to Glory’, dat van 11 tot 23 november zal plaatsvinden. Tijdens deze periode zullen er ook nog 35 speciale World Cup FUT-Icons worden uitgebracht.

Verder zullen er in de FUT-modus van 11 tot en met 23 december vijf nieuwe FUT-campagnes beschikbaar zijn. Ook worden er nieuwe live items met voortgangsupgrades uitgebracht en er zijn tijdens deze periode nieuwe tenues, stadion items en meer beschikbaar.

Van 21 november tot en met 18 december kunnen spelers FIFA World Cup: Live spelen. Deze live ervaring zal gebaseerd op de uitslagen van het wereldkampioenschap veranderen. Spelers zullen echter ook zelf het heft in handen kunnen nemen door deze wedstrijden te herspelen voor een andere uitkomst.

Gebaseerd op de prestaties van diverse spelers en landen zal EA in FIFA nog meer nieuwe kaarten uitbrengen in FUT, zoals de Team of the Tournament kaartjes voor de beste spelers van het wereldkampioenschap.

De update zal gratis beschikbaar zijn vanaf 9 november. Vorige week deelde Insider Gaming al details over het evenement. De komst van de ‘World Cup Path to Glory’ is nu bevestigd, dus het lijkt waarschijnlijk dat ook de ‘Road to World Cup’ en ‘World Cup Stories’ snel zullen volgen.