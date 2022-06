Vorige zomer kondigden uitgever 2K Games en ontwikkelaar Firaxis de door XCOM geïnspireerde game Marvel’s Midnight Suns aan. Het spel zou oorspronkelijk in maart van dit jaar uitkomen, maar sinds de onthulling bleef het erg stil en het was dan ook geen grote verrassing dat Firaxis de game nog voor de jaarwisseling uitstelde naar de tweede helft van 2022.

Op enkele leeftijdsratings na schittert Marvel’s Midnight Suns ook de afgelopen tijd door afwezigheid, maar het heeft er nu alle schijn van dat we op zeer korte termijn eindelijk weer eens wat van de game gaan zien. Vorige maand meldde insider Tom Henderson al dat Marvel’s Midnight Suns een “revamp” zou hebben ondergaan, wat het uitstel en het gebrek aan informatie en beelden natuurlijk goed zou kunnen verklaren. Henderson gaf toen ook aan dat er een nieuwe onthulling voor juni gepland staat.

Nu wordt daar van diverse kanten een schep bovenop gedaan. Journalist Nils Ahrensmeier deelde via Twitter dat 6 oktober vermoedelijk de nieuwe releasedatum van Marvel’s Midnight Suns is. Ook wist hij te melden dat er drie uitgaves van de game komen, met naast de standaard editie ook een Enhanced en Legendary Edition. In zijn bericht toonde Ahrensmeier ook screenshots en box-arts, maar die zijn na een copyrightclaim verwijderd. Uit de afbeeldingen van de journalist zou in ieder geval blijken dat Spider-Man en Scarlet Witch zijn toegevoegd aan het roster van het spel, iets dat tot op heden nog niet is bevestigd.

Na het bericht van Ahrensmeier liet ook Henderson weer van zich horen. Volgens de insider volgt er “zeer binnenkort” een soort nieuwe onthulling van Marvel’s Midnight Suns. Dat klinkt weer aannemelijk, aangezien voor komende week bijvoorbeeld de Summer Game Fest showcase gepland staat. We hoeven dus niet raar op te kijken als Marvel’s Midnight Suns daar opduikt en in dat geval zullen we erachter komen of de bovenstaande gelekte details kloppen.

SCOOP: As @_Tom_Henderson_ already predicted, 2K is gonna start pre-orders for Marvels #MidnightSuns soon. Launch date seems October 6th. There will be three versions: Standard, Enhanced and Legendary.

More details in this thread 🧵 1/6#SummerGamesFest pic.twitter.com/5AK8o0hUDa — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) June 2, 2022