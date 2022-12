Special | De 10 best beoordeelde games op PlaySense in 2022 – Het jaar 2022 was qua games een interessanter jaar dan 2021 en dan doelen we vooral op de frequentie van releases. Er kwamen net wat meer grote titels uit en dat hebben we ook teruggezien in de reviews. Het jaar 2023 belooft wat dat betreft nóg beter te worden, maar voor het zover is blikken we eerst terug. We hebben de best beoordeelde games van het jaar 2022 bij elkaar gezocht en de tien games met de hoogste cijfers hieronder op een rijtje gezet.

De games die je in deze lijst treft hebben een 8.5 of hoger gescoord, wat het tot de beste games van het jaar maakt. Er zijn ook titels die deze lijst net niet hebben gehaald, maar ook een 8.5 hebben gescoord: Stray, Triangle Strategy, Evil Dead: The Game, AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative, Rollerdrome, Soul Hackers 2, Splatoon 3, A Plague Tale: Requiem, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Pentiment, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion en Marvel’s Midnight Suns. Ook deze titels zijn natuurlijk meer dan de moeite waard.

#10 – Sifu

“Sifu is een kung fu avontuur dat zich tussen al het Triple-A geweld in februari knap staande weet te houden. Een generiek wraakverhaal dat je waarschijnlijk niet lang bij zal blijven en matige voice-acting worden meer dan genoeg gecompenseerd door de leuke gameplay loop en het vechtsysteem waar je uren zoet mee kan zijn. Vooral als je het spel onder een bepaalde leeftijd wilt uitspelen, want Sifu kan knap lastig zijn. Daarbij wordt dit alleen maar versterkt door de aantrekkelijke art-style en het geweldige level design, dat in combinatie met de spanning opbouwende soundtrack de wereld van Sifu maakt tot een plek waar je met plezier in verblijft. Helaas neemt de kwaliteit van het level design wel ietsjes af naarmate je vordert, maar dat mag de pret niet verpesten. Deze fantastische sfeer wordt gelukkig niet belemmerd door slechte performance, want als Sifu één ding is, dan is het wel stabiel. Eén van de grootste afknappers van Sifu zal voor sommige spelers misschien wel de moeilijkheidsgraad zijn. Het is bij het begin misschien goed te managen, maar de moeilijkheid schiet al vroeg in het spel stijl omhoog. Zodra je deze eerste muur voorbij bent zal het spel niet veel moeilijker worden, maar uitdagend blijft het zeker. Sifu had wel kunnen baten van een gradueel oplopende moeilijkheidsgraad en de inclusie van moeilijkheidsgraad opties. Al met al is Sifu een sterke game die het echt van zijn gameplay moet hebben. Het is zelfs misschien wel één van de meest bevredigende games van de afgelopen maanden.”

Check hier de Sifu review

#9 – Gran Turismo 7

“Gran Turismo 7 is een weergaloze racer die het echte gevoel van een coureur naar de huiskamer brengt. Zeker als je met een stuurwiel in een raceseat set-up speelt, dan zul je keer op keer terugkeren om weer even een rondje te doen. De singleplayer kent een fijne structuur en zal je langdurig bezig kunnen houden, zo voltooi je de World Tour in een kleine 20 uur en nadien zijn er nog genoeg additionele langere races. Bovendien ben je qua te verzamelen auto’s ook wel even bezig en dat maakt het weer tot een omvangrijke titel, zeker als je nadien online aan de slag gaat. We hebben echter hier en daar wel wat kleine opmerkingen over de game, maar geen van de punten mag je uit het veld slaan als je een aanschaf overweegt. Het visuele plaatje, het gevoel van het racen, de liefde voor auto’s, het komt allemaal bij elkaar en zorgt voor een prachtig eindproduct dat elke autoliefhebber zich tot vaste kost mag rekenen.”

Check hier de Gran Turismo 7 review

#8 – Kirby and the Forgotten Land

“Kirby and the Forgotten Land is een game die garant staat voor ontzettend veel speelplezier. Je hebt heel veel keuze uit verschillende kopieervaardigheden en doordat je deze ook nog eens kunt upgraden, blijf je continu verschillende dingen doen qua gameplay. De Mouthful Mode is een leuke toevoeging, maar kan door de beperkte toepassing repetitief aan gaan voelen op den duur. De verschillende gebieden en levels zijn een genot om je in uit te leven. Het zeer gevarieerde kleurenpalet per gebied houdt de game van begin tot eind fris om te zien en het plezier dat je ermee kunt hebben door de soepele gameplay, is van de bovenste Nintendo plank. Qua performance kunnen we ook spreken van een zeer stabiele ervaring, ondanks de concessies die hier en daar gemaakt zijn. De hoeveelheid content die deze game bevat is ruim voldoende en van begin tot eind zal je je amper vervelen. Kirby neemt je mee op een ongelooflijk avontuur dat absoluut de moeite waard is.”

Check hier de Kirby and the Forgotten Land review

#7 – OlliOlli World

“OlliOlli World is als derde deel een game die het roer enigszins omgooit qua presentatie, maar dat is de juiste keuze gebleken. Het ziet er afwisselend, kleurrijk en stijlvol uit. De audio is uitstekend en dat geldt zowel voor de muziek als de geluidseffecten, waarbij de DualSense gebruikt wordt. De gameplay is nagenoeg perfect te noemen, maar de levels zijn soms qua objectplaatsing wat ‘off’, wat je uit de flow haalt. Dit komt echter nauwelijks voor en is geen issue om wakker van te liggen. Het doet verder ook niets af aan de totale kwaliteit van deze skategame. Hoewel, het verhaal wist niet echt te boeien, maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Dat mag echter geen reden zijn om de game links te laten liggen, daar is het simpelweg te goed voor. Een van de verrassingen zo vroeg aan het begin van het jaar en als je ook maar iets met skaten hebt, dan is het een must have!”

Check hier de OlliOlli World review

#6 – Pokémon Legends Arceus

“Eerlijk is eerlijk, voor ons had Pokémon Legends: Arceus na zijn aankondiging alle schijn tegen. We waren echt bang voor een slappe Breath of the Wild geïnspireerde Pokémon game die het ergens in de middenmoot moest gaan zoeken. Niks blijkt minder waar, want Arceus is een geweldige game. Dit is nagenoeg waar wij als kind over droomden als Nintendo eindelijk eens zou besluiten om een volwaardige 3D Pokémon te maken. Het avontuur weet te boeien, de gameplay is door zijn diversiteit in elementen zeer aangenaam en de benadering van jou als toekomstig personage in het verleden, zorgt voor een unieke ervaring. Dit alles is ook tot in de puntjes uitgewerkt. We zijn inmiddels 25 jaar verder en ze hebben het eindelijk geflikt! Het is jammer van de graphics, maar daar waren wij in ieder geval zo overheen. Met een spelwereld waarin je elke hoek wilt verkennen, een ontzettend verslavende gameplay formule en een flinke dosis content, maakt dit de beste Pokémon game in jaren.”

Check hier de Pokémon Legends Arceus review

#5 – Xenoblade Chronicles 3

“Xenoblade Chronicles 3 is een enorm geslaagde game. Het is een waardige aanvulling voor zowel de franchise als het RPG-genre in het algemeen. Het verhaal is boeiend, zit vol memorabele momenten en zet je aan het denken over wat het nu eigenlijk betekent om een ‘sterfelijk mens’ te zijn. Hierbij is veel aandacht gegeven aan de cutscènes, die een plezier zijn om naar te kijken. Ook de combat is een schot in de roos: je krijgt enorm veel variatie dankzij de talloze classes en de Ouroboros gedaantes zijn fijn om mee te domineren. Soms holt de game zichzelf echter voorbij wat betreft spektakel, waardoor gevechten té chaotisch kunnen worden. Aionios is dan een rijkelijk gevulde wereld met heel wat geheimen en boeiende zijmissies, waardoor je veel content voor je geld krijgt. Het is alleen zo verdomd jammer dat de resolutie zwaar moet inboeten door de beperkte mogelijkheden van de Switch hardware.”

Check hier de Xenoblade Chronicles 3 review

#4 – Bayonetta 3

“Bayonetta 3 doet de naam van de franchise eer aan. Ontwikkelaar PlatinumGames maakt hier wederom een fantastische actiegame vol momenten die heerlijk over-the-top zijn. Het verhaal is boeiend, de cutscènes zijn een plezier om naar te kijken en het geheel wordt afgesloten met een spetterende finale. Ook op vlak van gameplay kunnen we niet klagen: er is veel te doen en je zal je niet vervelen, dankzij een enorm gevarieerd aanbod aan monsters en missies. Ook spelen met Viola is een plezier, al verloopt het ontwijken van aanvallen met haar wat stroef. Het oproepen van demon slaves is een leuke toevoeging, die perfect werkt in korte periodes. Sommige stukjes dwingen je echter deze demonen langdurig te gebruiken en hier is de besturing van sommige demonen echter wat te gevoelig om te voldoen aan de soms precieze voorwaarden van de levels. Ook op technisch vlak maakt de game indruk, met een formidabele soundtrack, deftige visuals en een framerate die stabiel blijft wanneer het ertoe doet… maar soms wel dips vertoont die nu niet echt storen. Bayonetta 3 is een waardig nieuw deel in de franchise; nu is het hopen dat het volgende deel niet nog eens jaren op zich laat wachten.”

Check hier de Bayonetta 3 review

#3 – Elden Ring

“FromSoftware laat met Elden Ring zien dat de Soulsborne formule prima past in een open wereld en dit voelt eigenlijk verrassend natuurlijk aan. Met een interessant en mysterieus verhaal als rode draad, is er genoeg te vinden in de Lands Between en je mag zelf de puzzelstukjes bij elkaar zoeken voor het grotere geheel. Qua gameplay lijkt Elden Ring vooral op Dark Souls III, maar er zijn genoeg elementen verfijnd en toegevoegd, waardoor het toch weer fris aanvoelt. Elden Ring blijft daarnaast vertrouwd uitdagend, ondanks de vele toevoegingen die een waardevolle aanvulling zijn voor nieuwe spelers. De Lands Between is prachtig vormgegeven dankzij het prima art design, waardoor de wereld goed tot zijn recht komt. Helaas gooien framerate problemen roet in het eten, want dit verstoort de immersie best wel. Maar met dat gezegd, biedt FromSoftware met Elden Ring een pakket dat je als Soulsborne liefhebber absoluut niet mag missen. Dit is het meest ambitieuze project van de ontwikkelaar tot op heden en het valt uiterst geslaagd te noemen!”

Check hier de Elden Ring review

#2 – The Callisto Protocol

“Aan het begin van deze review vroegen we ons af of de unieke marketingcampagne hoogmoed was of een teken dat we een nieuwe klassieker in ons midden hebben. Over het correcte antwoord op die vraag valt niet te twisten. Niet alleen biedt The Callisto Protocol een ultieme horrorervaring, het weet ook moeiteloos het genre verder te perfectioneren. De torenhoge productiewaarden zorgen voor een audiovisueel spektakel dat tot in de puntjes is afgewerkt. Zelden speelden we een game waarbij voor de officiële release al geen enkele bug te vinden was. Dankzij de fenomenale belichting en het uitmuntende geluid beleef je een intense ervaring, waarbij je constant op het verkeerde been wordt gezet. De spanning is nagelbijtend en de game biedt je echt het betere griezelwerk. We hebben een nieuwe klassieker in ons midden!”

Check hier de The Callisto Protocol review

#1 – God of War: Ragnarök

“Kratos en Atreus zetten hun tocht voort in een nieuw avontuur dat goed is voor tientallen uren aan gameplay. God of War: Ragnarök biedt vooral meer van hetzelfde als je het vorige deel gespeeld hebt, maar dan in elk opzicht net wat verfijnder, beter en meer uitgebreid. Verwacht geen ingrijpende innovaties, maar erg is dat niet. De gameplay is heerlijk soepel in de combat dankzij de uitstekende performance. De afwisseling tussen het exploreren, puzzelen en de vele dialogen, maakt dat je je geen seconde zult vervelen, mede dankzij de zeer divers vormgegeven realms die je zult bezoeken. Tel daar nog magnifieke voice-acting, een sterke soundtrack en indrukwekkende grafische presentatie bij op en de boodschap mag duidelijk zijn: God of War: Ragnarök is een waardig vervolg dat je blind aan kunt schaffen.”

Check hier de God of War: Ragnarök review