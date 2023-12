Special | De best beoordeelde games op PlaySense in 2023 – Nu we op de laatste dag van het jaar 2023 zitten, kijken we nog één keer terug. Ditmaal op de games die we het best beoordeeld hebben. We hoeven niemand te vertellen dat dit jaar uitstekend was. De ene grote game na de andere vloog ons om de oren en de cijfers waren niet mis. Een 10 zat er dit jaar niet in, maar een aantal titels zijn erg dicht in de buurt van dit volmaakte cijfer gekomen. Daarom presenteren we je vandaag een mooi overzicht van de games die het best beoordeeld werden.

Alle games in dit overzicht hebben een score van 9 of hoger. We hebben vier keer de score van 9.5 uitgedeeld en daarnaast 11 keer een 9. Prachtige cijfers natuurlijk en dan te bedenken dat we ook nog veelvuldig games van een 8.5 hebben voorzien. Games die het onderstaande overzicht niet halen, maar wel een eervolle vermelding krijgen. Dat zijn er nogal wat, want het gaat dan om maar liefst 19 titels.

We zetten ze even kort op een rijtje: One Piece: Odyssey, Fire Emblem: Engage, Company of Heroes 3, Kirby’s Return to Dreamland Deluxe, Wo Long: Fallen Dynasty, Octopath Traveler II, Dyschronia: Chronos Alternate, Star Wars Jedi: Survivor, Humanity, System Shock Remake, Aliens: Dark Descent, Master Detective Archives: Rain Code, Disney Illusion Island, Lies of P, Forza Motorsport, Super Mario Bros. Wonder, Marvel’s Spider-Man 2, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name en Star Ocean: The Second Story R.

#15 – Super Mario RPG

Dit is hoe je een remake doet. Alle lof naar ontwikkelaar ArtePiazza en de manier waarop ze Super Mario RPG een tweede leven hebben gegeven. Voor sommigen van ons zijn turn-based RPG’s al een tijdloos genre en Super Mario RPG bewijst dit nogmaals. Aan alles in deze game merk je hoeveel liefde de ontwikkelaars hebben voor het origineel en dat ze dit zo goed mogelijk aan een nieuwe generatie gamers wilden voorschotelen. Audiovisueel hebben we echt helemaal niks aan te merken en gameplay technisch blijft het gewoon een goede game met een paar handige en leuke toevoegingen, hoewel we toch een beetje het gevoel hebben dat ze daar iets meer in hadden mogen durven. Dat neemt niet weg dat Super Mario RPG wat ons betreft een must-have voor de Nintendo Switch is.

Check hier de Super Mario RPG review

#14 – The Talos Principle II

Als je The Talos Principle hebt gespeeld jaren terug, dan weet je precies wat je van The Talos Principle II kunt verwachten. Meer puzzels die genoeg variatie opleveren dankzij de diverse elementen om te gebruiken. Daar komt bij dat je wederom allerlei filosofische vraagstukken gepresenteerd krijgt die voor interessante discussies zorgen en je aan het denken zetten. Ondertussen geniet je van de weergaloze soundtrack en goede voice-acting, terwijl je door prachtige omgevingen wandelt. Er valt genoeg in de game te ontdekken wat garant staat voor tientallen uren speelplezier daar waar je je geen seconde zal vervelen. Met andere woorden: liefhebbers van het origineel én gamers die uitmuntende puzzelgames waarderen, moeten deze titel zonder twijfel in huis halen.

Check hier de The Talos Principle II review

#13 – Alan Wake II

Een oude vos verliest zijn streken niet, maar weet ze juist bij te slijpen tot ze de perfectie benaderen. Remedy Entertainment levert met Alan Wake II een ijzersterke game af, met een intrigerend verhaal vol mindfucks dat zowel fans van het origineel als nieuwkomers zal weten te bekoren. Meer zelfs, als je enkele jaren geleden genoten hebt van Control, zal je blij zijn om te zien dat Remedy ook hier overduidelijk meermaals naar knipoogt. Op technisch vlak krijgen we – enkele details met de mantel der liefde bedekt en dus buiten beschouwing gelaten – een tour de force voorgeschoteld, met omgevingen die even prachtig als onheilspellend ogen en dus dé plek om te vertoeven vormen voor de gemiddelde horrorfan. De gevechten hadden misschien wat vlotter gekund, maar dan zijn we eigenlijk aan het muggenziften. Alan Wake II is wat ons betreft hét magnum opus van Remedy en dus een absolute must-play.

Check hier de Alan Wake II review

#12 – Baldur’s Gate 3

Larian Studios levert met Baldur’s Gate 3 een dijk van een RPG af. Zowel het hoofdverhaal als de vele talloze zijmissies zijn enorm boeiend en slorpen je op in een fantasierijke wereld vol diepgaande lore en memorabele personages. Hét centrale woord hier is ‘vrijheid’: je kiest helemaal zelf hoe je je personage vormgeeft, hoe je moeilijke situaties aanpakt en op welke manier jouw avontuur zich ontplooit. Gevechten zijn spannend, uitdagend én je krijgt ook hier veel vrijheid om te experimenteren met allerlei mogelijkheden. Doordat alles zo diepgaand is, krijg je wel te maken met een vrij hoge instapdrempel en de tutorials zijn eigenlijk wat te beperkt. Initiële frustraties zijn dus logisch, waardoor dit niet dé meest toegankelijke game op de markt is. Daarnaast kampt de game ook met technische problemen, waardoor het ook wat van zijn glans verliest. Los daarvan hebben wij (nadat we die initiële uurtjes overleefd hadden) enorm genoten van Baldur’s Gate 3 en we kunnen deze game aanraden aan elke liefhebber van Dungeons & Dragons en RPG’s in het algemeen.

Check hier de Baldur’s Gate 3 review

#11 – Starfield

Starfield is een absolute comeback voor Bethesda Game Studios. Sterker nog, het zou voor de ondergetekende wel eens de beste game van deze studio ooit kunnen zijn. Het gevoel van vrijheid dat je ervaart wanneer je weer een nieuwe planeet gaat verkennen is haast onwerkelijk. Er is zo veel te doen, zo veel te zien, zo veel om te verzamelen en het beste daaraan is dat het ons na tientallen uren nog niet weet te vervelen. Op technisch gebied weet Bethesda Game Studios met Starfield eindelijk hun buggy imago van zich af te schudden. Grafisch weet Starfield ook zeker indruk op ons te maken, hoewel de menselijke NPC’s nog altijd wat houterig ogen. Als kers op de taart is daar de audio om het plaatje compleet te maken. Starfield is een fantastische RPG en wat ons betreft een van de must have titels van dit jaar.

Check hier de Starfield review

#10 – Diablo IV

Vanaf die eerste aankondigingstrailer was de toon al gelijk gezet. Diablo keert terug naar zijn duistere roots en de demonische Lilith gaat ons het vuur aan de schenen leggen. Tijdens de beta’s maakten we ons wel zorgen over de serverproblemen en de belabberde prestaties. Dankzij het zeer succesvolle Server Slam-weekend hebben we gezien dat we (hopelijk) geen herhaling van de Diablo III ‘Error 37’ nachtmerrie hoeven te verwachten. Diablo IV combineert het beste wat de serie te bieden heeft. Het bevat decennia aan verfijning van de formule, de ruimte om eindeloos te experimenteren en het barst van de content. Audiovisueel gezien is het een genot om naar te kijken en te luisteren. De game draait als een tierelier en weet de hoge verwachtingen te overtreffen. Diablo IV heeft ons daarom stevig in zijn verslavende, demonische greep.

Check hier de Diablo IV review

#9 – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Zo, we hebben er ruim 6 jaar op moeten wachten, maar het volgende avontuur van Link is gearriveerd en Nintendo mag trots zijn: het is een geweldig avontuur geworden. Onze held moet het wederom opnemen tegen de boosaardige Ganon en begeleid door een uitgebreide en vermakelijke main quest word je voor minimaal 40 uur van hot naar her gestuurd en beleef je allerhande verhalen. Bewapend met een aantal briljante vaardigheden ga je deze uitdagingen te lijf en kun je de hordes vijanden aanpakken met creatieve wapens en – waarom ook niet – je eigen tank, mocht je dat voor elkaar krijgen. De nieuwe set aan skills werken fantastisch en belonen improvisatie en creatief denken, niet alleen met nieuwe wapens, materialen en gevonden schatten, maar ook omdat het gewoon zo bevredigend is als je uitgekiende plannen, tactieken en creaties werken zoals je voor ogen had. De dungeons laten helaas nog wat te wensen over en op het gebied van performance is het helaas ook niet geweldig. Maar dat is dan ook alles wat we over deze game te klagen hebben, want verder heeft Tears of the Kingdom heel, héél veel in z’n mars en is dit nu al één van de beste games van 2023.

Check hier de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom review

#8 – Advance Wars: 1+2 Re-Boot Camp

We hopen vurig dat Re-Boot Camp een voorproefje is naar meer, want dit pretpakket laat zien dat goed design tijdloos is. Advance War 1 en 2 zijn respectievelijk bijna 22 en 20 jaar oud, maar deze games hadden net zo goed gisteren uitgebracht kunnen zijn. Dit is een bundel van twee regelrechte klassiekers die liefhebbers van turn-based strategie titels blind kunnen kopen. Fans van de franchise mogen uitkijken naar een warm weerzien in een ietwat saai, nieuw jasje, maar Advance Wars moest het nooit hebben van z’n visuele flair. Begeleid door een super soundtrack en leuke personages staan je twee uitgebreide campagnes te wachten, die tegen het einde aan en voor de perfectionisten nét iets teveel leunen op trial-and-error. Daarna kun je in de War Room of tegen vrienden verder oorlogje spelen en je tactieken perfectioneren en zo staat deze bundel garant voor tientallen uren speelplezier. Advance Wars, we zijn blij dat je er weer bent, hopelijk betekent het ditmaal ook dat je blijft!

Check hier de Advance Wars: 1+2 Re-Boot Camp review

#7 – Theatrhythm Final Bar Line

Theatrhythm Final Bar Line is een prachtige accumulatie en viering van 35 jaar Final Fantasy-muziek. Het spel zit boordevol content met bijna 400 nummers uit meer dan 25 Final Fantasy-games in de standaard editie. Dat is dus gegarandeerd talloze uren aan vermaak en prachtige muziek met een simpel, maar zeer betrokken gameplay systeem. Alhoewel er niets mis is met het nieuwe besturingsschema is het jammer dat er geen touchscreen optie is in de Nintendo Switch versie, zodat je ook de traditionele Theatrhythm besturing kunt ervaren. De verschillen tussen de moeilijkheidsgraden zijn ontzettend goed afgesteld en bieden een graduele leercurve voor spelers. Het spel is charmant en niet alleen een genot voor de oren, maar ook om te spelen. Spelers van ritmegames en fans van Final Fantasy-muziek gaan een uiterst goede tijd tegemoet met Theatrhyhm Final Bar Line.

Check hier de Theatrhythm Final Bar Line review

#6 – Hogwarts Legacy

Avalanche Studios heeft het voor elkaar gekregen om de ultieme Potter-game te ontwikkelen, zonder de bekende tovenaar op te laten draven. Dat je nu zelf kunt meemaken hoe het is om op een tovenaarsschool te zitten en avonturen kunt beleven die vergelijkbaar zijn met die van de bekende tovenaar, is een droom voor elke fan van de Harry Potter-franchise. Deze droom is voorzien van een geweldig mooie wereld, die ook nog eens vol zit met gevarieerde dingen die je kunt doen en beleven. De verschillende toverspreuken die je krijgt te leren zorgen voor toffe gevechten en de grote variatie aan vijanden houdt het knokken fris. Hogwarts Legacy is gewoon één groot feest voor Harry Potter-fans. Het enige wat negatief opvalt is dat er soms geladen moet worden tijdens het spelen en dat twee grafische modi ghosting veroorzaken. Dit zal de pret echter niet drukken.

Check hier de Hogwarts Legacy review

#5 – Dead Space Remake

Zijn we erin geslaagd om onze nostalgiebril af te zetten? Geen idee. Wel kunnen we met zekerheid stellen dat het een prettig – en daarmee bedoelen we ‘gepast zenuwslopend’ – weerzien was met een oude vriend, die ons net als vroeger uren aan het scherm heeft weten te kluisteren. Het handvol schoonheidsfoutjes dat we aantroffen, kijken we dan ook graag door de vingers. Ontwikkelaar Motive heeft een geslaagde remake in elkaar gestoken, waarbij het als een volleerde koorddanser het evenwicht bewandelt tussen respect hebben voor en een eigen interpretatie geven aan het origineel. Wie de eerste Dead Space gespeeld heeft, zal veel herkennen, maar ook regelmatig tegen nieuwe elementen aanlopen. Zeker een kans geven, dus. We kunnen alleen maar hopen dat de franchise nu weer gelanceerd is.

Check hier de Dead Space Remake review

#4 – Armored Core VI: Fires of Rubicon

Armored Core VI: Fires of Rubicon is wederom een topper van formaat uit de stal van FromSoftware. Het verhaal is ongelooflijk intrigerend, de gesprekken zijn interessant, de levels zijn divers en de verschillende baasgevechten zijn stuk voor stuk memorabel. De opzet van de game is old school, wat in deze tijd een verfrissing is. De bouwmogelijkheden van je Armored Core zijn eindeloos, terwijl het een goede balans weet te houden. Laten we ook de soundtrack niet vergeten: een doeltreffende en tegelijk fenomenale manier om extra sfeer in de game te brengen. Qua performance kunnen we ook maar weinig klagen. Armored Core VI is een game die je absoluut niet mag missen.

Check hier de Armored Core VI: Fires of Rubicon review

#3 – Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI doet wat het moet doen: de franchise terug op de rails zetten met een meeslepend, emotioneel en spectaculair avontuur om U tegen te zeggen. Ja, dit deel is dan misschien op verschillende vlakken (radicaal) anders dan de vorige delen, maar laat dit je niet tegenhouden. Als je open staat voor een meer volwassen verhaal en de nieuwe actie-combat omarmt, dan staat je een fantastische ervaring te wachten. De combat is responsief, dynamisch en veelzijdig, de wereld is prachtig om naar te kijken en zit vol leuke dingen om te ontdekken én de soundtrack is van topkwaliteit. De performance modus vormt eigenlijk het enige minpunt(je), maar ook dit is eigenlijk geen grote issue. Voor fans van (actie-)RPG’s is Final Fantasy XVI een dikke aanrader!

Check hier de Final Fantasy XVI review

#2 – Street Fighter 6

Street Fighter 6 weet met zijn release gelijk een fantastische toon te zetten, iets wat zijn voorganger pas na jaren aan updates wist te bereiken. Capcom is de eerste van de grote drie die dit jaar zijn gezicht laat zien en zet de ontwikkelaars achter Tekken 8 en Mortal Kombat 1 gelijk op scherp. Superstrakke gameplay, een prachtig geheel om naar te kijken en een erg vermakelijke toevoeging in de vorm van World Tour, het is het complete plaatje. Fans van het eerste uur zullen misschien wat teleurgesteld zijn in sommige soundtrack-keuzes en de Dynamic Control scheme zal voor sommigen aanvoelen als een soort godslastering. Dat laatste is gelukkig enkel een optie, dus onderaan de streep kunnen we Street Fighter 6 absoluut aanraden aan alle fighting liefhebbers. Vanuit ons perspectief noemen we het met overtuiging een must-have.

Check hier de Street Fighter 6 review

#1 – Resident Evil 4 Remake

Ik was eerlijk gezegd sceptisch na de aankondiging van deze remake, maar het mag gezegd worden: Capcom flikt het hem gewoon wéér. De Japanse studio heeft kritisch gekeken naar wat werkte (wat heel veel is) en heeft dat in het remake format van Resident Evil 2 en 3 gegoten en de resultaten zijn fantastisch; een 15-uur durende achtbaanrit die je langs allerhande locaties en memorabele figuren brengt. Opgejaagd door hordes monsters ben je geen moment veilig en de bikkelharde, panische actie dwingt je constant de gevechten te lezen, keuzes maken en soms tot improviseren. Deze locaties en vijanden komen ijzingwekkend tot leven door middel van een fantastische audiovisuele presentatie die je laat genieten van alle pracht en praal, maar je kort daarna weer opjaagt en je het liefst zo snel mogelijk een Game Over-scherm presenteert. Tussendoor ben je druk bezig met verkennen, het upgraden van je wapens en het vergaren van allerlei goodies en je kunt nadien het avontuur opnieuw opstarten voor de uitdagingen, vrij te spelen models en nog een paar geheimpjes. Met deze remake vindt Capcom niet opnieuw het wiel uit, maar een zorgvuldig geselecteerde ervaring die met trots naast z’n 18 jaar oudere broertje mag gaan staan. Resident Evil 4 is een game waar ik ieder jaar naar terugkeer voor een playthrough, vanaf nu heb ik het probleem dat ik een tweede playthrough moet gaan inpassen.

Check hier de Resident Evil 4 Remake review